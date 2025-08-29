augusztus 29., péntek

Túlélési tippek

4 órája

Rémálom az autókban - így kerülheted el a károkat és az életveszélyt

Címkék#vészhelyzet#autótűz#füst

Bárkivel előfordulhat, hogy az út szélén hirtelen füst vagy láng csap fel a motortérből. Az autótűz az egyik legveszélyesebb közlekedési vészhelyzet, ezért fontos tudni, hogyan reagálj.

El tudod képzelni, milyen ijesztő, amikor hirtelen füst száll fel a motortérből, és lángra kap a járműved? Sajnos egyre gyakrabban fordul elő ilyen eset: az Országos Katasztrófavédelmi Igazgatóság adatai szerint idén eddig 542 személyautó gyulladt ki Magyarországon. Ez a szám nemcsak meglepő, hanem figyelmeztető is. Éppen ezért nem árt, ha tudod, mi a teendő egy autótűz esetén, és hogyan előzheted meg a bajt, íme a szakemberek tippjei.

Kigyulladt, majd teljes terjedelmében égett egy autó 2025.08.05-én kora este az M3-as autópálya 47-es kilométerénél, Hévízgyörk térségében. A járműben ketten utaztak, mindketten időben el tudták hagyni a kocsit. Aaz autótűz az út menti aljnövényzetre is átterjedt. A lángokat a hatvani hivatásos tűzoltók vízsugárral oltották el, az eset során senki nem sérült meg. (Fotó: Nagy Zoltán tűzoltó főtörzsőrmester)
9 dolog, amit tenned kell, ha kigyullad az autód

  • Állj meg biztonságos helyen!
    Leállósáv, parkoló, pihenőhely – bármi jó, csak ne maradj a forgalom közepén. Kapcsold le a motort és a gyújtást, majd kapcsold be a vészvillogót!
  • Vezesd biztonságba az utasokat!
    Autópályán például a szalagkorláton kívülre menjetek, mindig a forgalomtól védett helyre.
  • Jelezd a helyzetet!
    Helyezd ki az elakadásjelző háromszöget, és húzd fel a láthatósági mellényt!
  • Hívd a 112-t!
    Mondd el pontosan, hol vagy, és jelezd, ha a kocsi akadályt képez az úton, vagy ha üzemanyag szivárog belőle.
  • Ne kapd fel hirtelen a motorháztetőt!
    A beáramló oxigén pillanatok alatt felerősítheti a lángokat.
  • Használd a tűzoltó készüléket, ha van nálad!
    De csak akkor, ha közben nem veszélyezteted az életed.
  • Ne próbáld önállóan irányítani a forgalmat!
    Ez a tűzoltók és a rendőrök feladata.
  • Ha biztonságos, vidd magaddal a legfontosabb irataid!
    Pár másodperc sokat számíthat – de csak akkor, ha tényleg nem veszélyes.
  • Ha más autó gyullad ki és tudsz segíteni, tedd meg!
    Egy kéznél lévő tűzoltó készülék sokszor életet, vagy legalább értékeket menthet.

Így előzhető meg az autótűz

A legjobb védekezés a megelőzés. Néhány egyszerű szabály betartásával sokat tehetsz azért, hogy soha ne kerülj ilyen helyzetbe.

  • Csak megfelelő műszaki állapotú autóval indulj útnak.
  • Időnként nézesd át szakemberrel a járműved.
  • Ne hagyj szemetet az autóban.
  • Ne dohányozz vezetés közben.
  • Ne tárolj gyúlékony anyagokat a kocsiban.
  • Tarts magadnál tűzoltó készüléket – a legjobb választás a kétliteres ABF habbal oltó készülék.

Egy autótűz pillanatok alatt kialakulhat, és sokszor megfékezhetetlen. A legfontosabb, hogy őrizd meg a nyugalmad, cselekedj gyorsan és biztonságosan – így nemcsak a saját, hanem mások életét is megóvhatod.

Akadnak Heves vármegyei példák is

Sajnos nem egy, nem két példa akad szűkebb hazánkból is autótűzre. Volt erre példa az M3-as autópályán Kálnál, de az M25-ös és a Füzesabonyi csomópontok között is. Karácsondnál fel is vették az autót, mely lángba borult, szerencsére sérülés nem történt.

Vámosgyörkön is látványosan égett szénné egy autó a közelmúltban.

Egerben is volt erre példa, méghozzá a Leányka úton, a parkoló autók között borult lángba egy jármű veszélyeztetve a többit.

Így gyulladnak ki az autók

A témában mi is írtunk már korábban, az autótüzek okát kerestük. Nagy Csaba, a Heves Vármegyei Igazgatóság szóvivője elmondta, az autókban sok éghető és mérgező anyag van, ezért ha kigyulladnak, gyorsan terjed a tűz és veszélyes füst keletkezik. Ütközés miatt ritkán gyullad ki jármű, inkább műszaki hiba okozza. Ha égett szagot vagy füstöt észlelünk, azonnal biztonságosan álljunk meg, kapcsoljuk le a gyújtást, vegyük ki a kulcsot, majd lehetőség szerint áramtalanítsuk az autót.

 

