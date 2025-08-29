Rémálom az autókban - így kerülheted el a károkat és az életveszélyt

El tudod képzelni, milyen ijesztő, amikor hirtelen füst száll fel a motortérből, és lángra kap a járműved? Sajnos egyre gyakrabban fordul elő ilyen eset: az Országos Katasztrófavédelmi Igazgatóság adatai szerint idén eddig 542 személyautó gyulladt ki Magyarországon. Ez a szám nemcsak meglepő, hanem figyelmeztető is. Éppen ezért nem árt, ha tudod, mi a teendő egy autótűz esetén, és hogyan előzheted meg a bajt, íme a szakemberek tippjei.

Kigyulladt, majd teljes terjedelmében égett egy autó 2025.08.05-én kora este az M3-as autópálya 47-es kilométerénél, Hévízgyörk térségében. A járműben ketten utaztak, mindketten időben el tudták hagyni a kocsit. Aaz autótűz az út menti aljnövényzetre is átterjedt. A lángokat a hatvani hivatásos tűzoltók vízsugárral oltották el, az eset során senki nem sérült meg. (Fotó: Nagy Zoltán tűzoltó főtörzsőrmester)

9 dolog, amit tenned kell, ha kigyullad az autód

Állj meg biztonságos helyen!

Leállósáv, parkoló, pihenőhely – bármi jó, csak ne maradj a forgalom közepén. Kapcsold le a motort és a gyújtást, majd kapcsold be a vészvillogót! Vezesd biztonságba az utasokat!

Autópályán például a szalagkorláton kívülre menjetek, mindig a forgalomtól védett helyre. Jelezd a helyzetet!

Helyezd ki az elakadásjelző háromszöget, és húzd fel a láthatósági mellényt! Hívd a 112-t!

Mondd el pontosan, hol vagy, és jelezd, ha a kocsi akadályt képez az úton, vagy ha üzemanyag szivárog belőle. Ne kapd fel hirtelen a motorháztetőt!

A beáramló oxigén pillanatok alatt felerősítheti a lángokat. Használd a tűzoltó készüléket, ha van nálad!

De csak akkor, ha közben nem veszélyezteted az életed. Ne próbáld önállóan irányítani a forgalmat!

Ez a tűzoltók és a rendőrök feladata. Ha biztonságos, vidd magaddal a legfontosabb irataid!

Pár másodperc sokat számíthat – de csak akkor, ha tényleg nem veszélyes. Ha más autó gyullad ki és tudsz segíteni, tedd meg!

Így előzhető meg az autótűz A legjobb védekezés a megelőzés. Néhány egyszerű szabály betartásával sokat tehetsz azért, hogy soha ne kerülj ilyen helyzetbe. Csak megfelelő műszaki állapotú autóval indulj útnak.

Időnként nézesd át szakemberrel a járműved.

Ne hagyj szemetet az autóban.

Ne dohányozz vezetés közben.

Ne tárolj gyúlékony anyagokat a kocsiban.

Tarts magadnál tűzoltó készüléket – a legjobb választás a kétliteres ABF habbal oltó készülék.

Egy autótűz pillanatok alatt kialakulhat, és sokszor megfékezhetetlen. A legfontosabb, hogy őrizd meg a nyugalmad, cselekedj gyorsan és biztonságosan – így nemcsak a saját, hanem mások életét is megóvhatod.

Akadnak Heves vármegyei példák is

Sajnos nem egy, nem két példa akad szűkebb hazánkból is autótűzre. Volt erre példa az M3-as autópályán Kálnál, de az M25-ös és a Füzesabonyi csomópontok között is. Karácsondnál fel is vették az autót, mely lángba borult, szerencsére sérülés nem történt.