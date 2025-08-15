augusztus 15., péntek

Baleset

1 órája

Az M3-asnak ezt a szakaszát, most érdemes elkerülni!

Pénteken már a harmadik baleset történik az M3-ason. A délutáni baleset több kilométeres torlódást okozott.

Heol.hu

Baleset történt az M3-as autópálya országhatár felé vezető oldalán, a 82-es kilométernél – közölte az MKIF. A baleset következtében a gyorsítósáv egy szakaszát lezárták.

A helyszíni munkálatok miatt torlódás alakult ki, amely meghaladja a 3 kilométert.

Az MKIF arra kéri az autósokat, hogy ne bámészkodjanak a baleset helyszínén, és fokozott figyelemmel közlekedjenek az érintett útszakaszon.

Korábban megírtuk, hogy péntek reggel, összeütközött két személykocsi az M3-ason, Gyöngyöshalász közelében.

Az M3-as autópálya több szakaszán is felújítás zajlik, így kisebb torlódások alakulhatnak ki. Erről korábban ITT írtunk. Az MKIF weboldalán folyamatosan tájékozódhatnak a felújítási munkálatokról.

 

