Újabb információk derültek ki a Mátrában bajba jutott túrázóról

Korábban megírtuk, hogy lábsérülése miatt nem tudta folytatni túráját egy kiránduló Mátrafüreden, a Kozmáry-kilátó közelében szombaton délben. A bajba jutott túrázó segítségére a tűzoltók siettek.

A bajba jutott túrázóról új információkat tudtunk meg

Forrás: termeszetjaro.hu

Az eset részleteiről megkérdeztük az Országos Mentőszolgálatot.

A helyszínről egy 60 év körüli nőt végtagsérüléssel szállítottak bajtársaink kórházba - közölte portálunkkal Sebő Katalin az Országos Mentőszolgálat kommunikációs munkatársa.