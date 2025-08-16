augusztus 16., szombat

Túrázás

Újabb információk derültek ki a Mátrában bajba jutott túrázóról

Szombat délben vonultak a tűzoltók Mátrafüredre. A bajba jutott túrázóról új információkat tudtunk meg.

Korábban megírtuk, hogy lábsérülése miatt nem tudta folytatni túráját egy kiránduló Mátrafüreden, a Kozmáry-kilátó közelében szombaton délben. A bajba jutott túrázó segítségére a tűzoltók siettek. 

A bajba jutott túrázóról új információkat tudtunk meg
Az eset részleteiről megkérdeztük az Országos Mentőszolgálatot.

A helyszínről egy 60 év körüli nőt végtagsérüléssel szállítottak bajtársaink kórházba - közölte portálunkkal Sebő Katalin az Országos Mentőszolgálat kommunikációs munkatársa.

 

