Túrázás
1 órája
Újabb információk derültek ki a Mátrában bajba jutott túrázóról
Szombat délben vonultak a tűzoltók Mátrafüredre. A bajba jutott túrázóról új információkat tudtunk meg.
Korábban megírtuk, hogy lábsérülése miatt nem tudta folytatni túráját egy kiránduló Mátrafüreden, a Kozmáry-kilátó közelében szombaton délben. A bajba jutott túrázó segítségére a tűzoltók siettek.
Az eset részleteiről megkérdeztük az Országos Mentőszolgálatot.
A helyszínről egy 60 év körüli nőt végtagsérüléssel szállítottak bajtársaink kórházba - közölte portálunkkal Sebő Katalin az Országos Mentőszolgálat kommunikációs munkatársa.
