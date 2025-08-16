augusztus 16., szombat

Minden túrázó rémálma vált valóra a Mátrában, azonnal az erdőbe vonultak a tűzoltók

Szombat délben riasztották a tűzoltókat a Kozmáry-kilátó közelébe. A bajba jutott túrázót hordágyon vitték le a mentőkig.

Heol.hu

Lábsérülése miatt nem tudta folytatni túráját egy kiránduló Mátrafüreden, a Kozmáry-kilátó közelében szombaton délben. A bajba jutott túrázó segítségére a tűzoltók siettek, akik hordágyon vitték le a nehezen megközelíthető területről, majd átadták a mentőknek - olvasható a Heves Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság oldalán.

A bajba jutott túrázót hordágyon vitték le a mentőkig
A bajba jutott túrázót hordágyon vitték le a mentőkig
Forrás: OMSZ

 


 

 

 

