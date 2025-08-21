Kamionbaleset Hevesben, ellepték a hatóságok a 3-as főutat!

Nyerges vontató és személyautó ütközött össze a 3-as főúton, Gyöngyös térségében, a 2416-os út közelében. A gyöngyösi hivatásos tűzoltók műszaki mentés céljából érkeztek a helyszínre. Az érintett útszakaszon egy sávon halad a forgalom - írja a Heves Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság.

Nyerges vontató és személyautó ütközött a 3-as főúton

Forrás: Heol.hu

Korábban az M3-ason történt baleset csütörtökön délután, a forgalom csak egy sávon halad a sztrádán.