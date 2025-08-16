Fékcsikorgás és hatalmas csattanás - többen megsérültek a balesetben

Egy olvasónk elmondása szerint péntek éjjel baleset történt Apcon a Kossuth Lajos utca és az Erzsébet tér kereszteződésében, ahol egy autó a tetejére borult. A környéken élők fékcsikorgást és ütközés hangját hallották, ezután az egész környéken elment az áram. A hivatal épületéig repült az autó. Az áramszolgáltatást szombat reggel hét órára állították helyre.

A baleset helyszíne

Forrás: Beküldött

A helyiek elmondása szerint a 21-es út és Apc között húzódó hosszú, egyenes szakaszon sok autós jóval gyorsabban hajt a megengedettnél, ami rendszeresen veszélyes helyzeteket okoz. Szinte minden hónapban történik itt kisebb-nagyobb baleset, és gyakran a rendőrségnek is ki kell vonulnia. A környéken élők ez egy baleseti gócpont.

A hivatal épületéig repült az autó.

Forrás: Beküldött

Pénteken 10 óra után nem sokkal történt a baleset. Egy jobbra ívelő kanyarban, eddig tisztázatlan körülmények között elvesztette a sofőr az uralmát az autó fölött, majd tábláknak és egy oszlopnak ütközött - közölte portálunkkal Vámos Boglárka, a Heves Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtóreferense.

Úgy tudjuk, hogy két személy szenvedett orvosi ellátást igénylő sérülést. A részletekről megkérdeztük az Országos Mentőszolgálatot, ha válaszolnak kérdéseinkre, frissítjük cikkünket.