Oszlopnak csapódott

45 perce

Kiderült milyen állapotban vannak az apci baleset sérültjei

Pénteken éjjel baleset történt Apcon. Az Országos Mentőszolgálat tájékoztatta portálunkat a sérültek állapotáról.

Heol.hu

Korábban megírtuk, hogy pénteken éjjel Apcon egy autó nagy sebességgel csapódott egy oszlopnak, majd a tetejére borult. A baleset a Kossuth Lajos utca és az Erzsébet tér kereszteződésében történt. A környéken élők fékcsikorgást és ütközés hangját hallották, ezután az egész környéken elment az áram. A hivatal épületéig repült az autó. 

A baleset részletekről megkérdeztük az Országos Mentőszolgálatot
Forrás: OMSZ

A részletekről megkérdeztük az Országos Mentőszolgálatot. 

A helyszínről egy fiatal férfit és egy nőt, fejsérüléssel, stabil állapotban szállítottak bajtársaink kórházba - közölte portálunkkal Sebő Katalin az Országos Mentőszolgálat kommunikációs munkatársa.

 

