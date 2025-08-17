augusztus 17., vasárnap

Baleset

50 perce

Baleset történt a 3-as főúton, tűzoltók és mentők siettek a helyszínre

Bozótosba hajtott egy autó vasárnap a 3-as főúton, Atkár közelében. A hatvani tűzoltók mellett a mentők is a helyszínre érkeztek.

Heol.hu

Bozótosba hajtott egy személyautó a 3-as főúton, Atkár térségében, a 73-as kilométerszelvény közelében - írja a Heves Vármegyei Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

Újabb baleset volt a 3-as főúton
Forrás: Police.hu

A balesethez a hatvani hivatásos tűzoltókat riasztották, akik áramtalanították a járművet. A helyszínre mentő is érkezett.

Vasárnap reggel a 3-as főúton már történt egy baleset, onnan egy embert szállított el mentő.

 

A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
