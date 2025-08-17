Baleset
Baleset történt a 3-as főúton, tűzoltók és mentők siettek a helyszínre
Bozótosba hajtott egy autó vasárnap a 3-as főúton, Atkár közelében. A hatvani tűzoltók mellett a mentők is a helyszínre érkeztek.
Bozótosba hajtott egy személyautó a 3-as főúton, Atkár térségében, a 73-as kilométerszelvény közelében - írja a Heves Vármegyei Katasztrófavédelmi Főigazgatóság.
A balesethez a hatvani hivatásos tűzoltókat riasztották, akik áramtalanították a járművet. A helyszínre mentő is érkezett.
Vasárnap reggel a 3-as főúton már történt egy baleset, onnan egy embert szállított el mentő.
