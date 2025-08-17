Baleset történt a 3-as főúton, tűzoltók és mentők siettek a helyszínre

Bozótosba hajtott egy személyautó a 3-as főúton, Atkár térségében, a 73-as kilométerszelvény közelében - írja a Heves Vármegyei Katasztrófavédelmi Főigazgatóság.

Újabb baleset volt a 3-as főúton

Forrás: Police.hu

A balesethez a hatvani hivatásos tűzoltókat riasztották, akik áramtalanították a járművet. A helyszínre mentő is érkezett.