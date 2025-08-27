2 órája
Busz és autó ütközött a Mátrában - lezárták a 24-es főutat
A 24-es főút érintett szakaszát teljes szélességében lezárták. Egy busz balesetezett egy autóval, többen megsérültek.
Karambolozott egy autóbusz és egy személygépkocsi a 24-es főút 8-as kilométerénél, Mátrafürednél. A gyöngyösi tűzoltók és társhatóságok is a helyszínre érkeztek, a járműveket áramtalanították - írja a Heves Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság.
Vámosi Boglárka, a Heves Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtóreferense megkeresésünkre elmondta, hogy három személy sérült meg a balesetben. A rendőrség még vizsgálja a baleset körülményeit. Az érintett útszakasz teljes szélességében lezárták.
Frissítés 11:30
A mátrai buszbaleset következtében nyolc ember sérült meg:
