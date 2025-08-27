Busz és autó ütközött a Mátrában - lezárták a 24-es főutat

Karambolozott egy autóbusz és egy személygépkocsi a 24-es főút 8-as kilométerénél, Mátrafürednél. A gyöngyösi tűzoltók és társhatóságok is a helyszínre érkeztek, a járműveket áramtalanították - írja a Heves Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság.

Baleset történt Mátrafürednél: több sérült is van

Forrás: Veol.hu

Vámosi Boglárka, a Heves Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtóreferense megkeresésünkre elmondta, hogy három személy sérült meg a balesetben. A rendőrség még vizsgálja a baleset körülményeit. Az érintett útszakasz teljes szélességében lezárták.

Frissítés 11:30

A mátrai buszbaleset következtében nyolc ember sérült meg: