augusztus 27., szerda

Gáspár névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Baleset

1 órája

Busz és autó ütközött a Mátrában - lezárták a 24-es főutat

Címkék#Heves Vármegyei Rendőr-főkapitányság#autóbusz#baleset

A 24-es főút érintett szakaszát teljes szélességében lezárták. Egy busz balesetezett egy autóval, többen megsérültek.

Heol.hu

Karambolozott egy autóbusz és egy személygépkocsi a 24-es főút 8-as kilométerénél, Mátrafürednél. A gyöngyösi tűzoltók és társhatóságok is a helyszínre érkeztek, a járműveket áramtalanították - írja a Heves Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság.

Baleset történt Mátrafürednél: több sérült is van
Baleset történt Mátrafürednél: több sérült is van
Forrás: Veol.hu

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!

Vámosi Boglárka, a Heves Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtóreferense megkeresésünkre elmondta, hogy három személy sérült meg a balesetben. A rendőrség még vizsgálja a baleset körülményeit. Az érintett útszakasz teljes szélességében lezárták.

Frissítés 11:30

A mátrai buszbaleset következtében nyolc ember sérült meg:

Vasárnap az egész országot megrázta a hír, hogy egy 44 éves férfi vesztette életét az M3-as autópályán.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a heol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu