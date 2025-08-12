Két autó karambolozott Gyöngyösnél

augusztus 12., kedd

Karambol nehezíti a közlekedést a 3-as főúton. Kedd délelőtt Gyöngyös keleti határánál történt baleset.

Két autó ütközött össze a 3-as főúton, Gyöngyös keleti határában – közölte az Útinform. A baleset a 84-es kilométernél történt, ahol félpályás forgalomkorlátozás volt érvényben.

Lázár Levente, a Heves Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtóreferense érdeklődésünkre közölte, hogy személyi sérülés nem történt, a rendőrök pedig befejezték a helyszínelést.

Korábban beszámoltunk arról, hogy kedd reggel összeütközött egy kamion és egy személygépkocsi a 33-as főúton, Füzesabony határában.

 

 

