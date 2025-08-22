38 perce
Belecsattant az egri házba a sofőr, idén már a háztulaj kocsija is bánta a gyorshajtókat
Egy egri ház kisebb támfala állított meg egy kocsit csütörtök éjjel. Nem az első baleset történik idén a Mekcsey utcában.
Csütörtök éjjel baleset történt Egerben a Mekcsey utcában. Egy autót egy ház támfala állított meg, a kővel kirakott beton fal széttört az ütközés erejétől. A ház tulajdonosa azt mondja, idén már a kocsijuk is kapott és mindennek a gyorshajtás az oka.
Gyorshajtók okozzák a baleseteket?
– Egy nagy csattanásra lettünk figyelmesek, kimentünk és láttuk, hogy egy sofőr letarolta a kis támfalat. Az autójának az eleje teljesen összetört. Nem sérült meg senki, de ha valaki épp ott sétál, akkor csúnyább vége lett volna az esetnek – mondta a férfi, aki kérte, hogy nevét ne írjuk le. A vendégházat üzemeltető egri férfi azt mondja, néhány órával korábban a vendégük autója állt a kapubeállón, ott, ahová a sofőr csapódott. Ha még marad, akkor úgy járt volna, mint ők februárban, akkor ugyanis az autójuknak ütközött egy másik sofőr.
A legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!
– Nem volt fagy, de csúszós idő volt. Mióta felújították az utcát, azóta szinte senki nem tartja be a 30 kilométeres sebességkorlátozást, talán csak a reggeli és délutáni csúcsforgalom idején mennek annyival. A párom este jár haza a munkahelyéről, félünk, hogy baleset éri. Egy szomszédunknak már többször is összetört a kapubejárója. Csúszós időben, már számítunk rá, hogy történik valami. Attól tartunk előbb-utóbb sérülés vagy tragédia lesz a vége – mondta. Hozzátette, egyeztettek már az önkormányzattal és a rendőrséggel is, eredetileg fekvőrendőrt szerettek volna az utcába, de a szakemberek sebességmérő kihelyezését javasolták inkább.
Megkérdeztük a Heves Vármegyei Rendőr-főkapitányságot is a balesetről. Lázár Levente sajtóreferens arról tájékoztatott, hogy a baleset 20 perccel 23 óra után történt.
– A sofőr nem az út- és látásviszonyoknak megfelelően közlekedett és egy ingatlan oldalán álló építménynek ütközött. Az autót egy helyi férfi vezette, sérülés nem történt – közölte.
Megütheti a bokáját, aki nem kér engedélyt a melléképületekre, mutatjuk, mit lehet és mit nem
Koszos mosdó, flegma pénztáros, romlott hús – érdemes messze elkerülni ezeket az egri boltokat!
Elcsábult a büntetlen előéletű egri nő! Vállalhatatlan, amit a barátjával tett 4 ezer forintért