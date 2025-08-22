Belecsattant az egri házba a sofőr, idén már a háztulaj kocsija is bánta a gyorshajtókat

Csütörtök éjjel baleset történt Egerben a Mekcsey utcában. Egy autót egy ház támfala állított meg, a kővel kirakott beton fal széttört az ütközés erejétől. A ház tulajdonosa azt mondja, idén már a kocsijuk is kapott és mindennek a gyorshajtás az oka.

Letarolta a falat az autó a balesetben Fotó: Beküldött

Gyorshajtók okozzák a baleseteket?

– Egy nagy csattanásra lettünk figyelmesek, kimentünk és láttuk, hogy egy sofőr letarolta a kis támfalat. Az autójának az eleje teljesen összetört. Nem sérült meg senki, de ha valaki épp ott sétál, akkor csúnyább vége lett volna az esetnek – mondta a férfi, aki kérte, hogy nevét ne írjuk le. A vendégházat üzemeltető egri férfi azt mondja, néhány órával korábban a vendégük autója állt a kapubeállón, ott, ahová a sofőr csapódott. Ha még marad, akkor úgy járt volna, mint ők februárban, akkor ugyanis az autójuknak ütközött egy másik sofőr.

