Baleset
1 órája
Baleset miatt több kilométeres a dugó, ez megint nem az M3-as napja
Az M3-ason baleset történt csütörtökön délután, így a forgalom csak egy sávon halad.
Egy autó szalagkorlátnak csapódott az M3-as autópályán Hejőpapi térségében csütörtök délután. A 158-as kilométerszelvénynél a forgalom csak egy sávon halad, így torlódásra kell számítani a főváros felé vezető oldalon - olvasható az Útinform oldalán.
Az MKIF információ szerint a torlódás 4 kilométeres.
Korábban megírtuk, hogy két baleset is történt reggel az M3-ason.
Délelőtt pedig munkavégzés miatt torlódott a forgalom az M3-as autópálya Vásárosnamény felé vezető oldalán.
