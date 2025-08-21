augusztus 21., csütörtök

Baleset

Baleset miatt több kilométeres a dugó, ez megint nem az M3-as napja

Az M3-ason baleset történt csütörtökön délután, így a forgalom csak egy sávon halad.

Egy autó szalagkorlátnak csapódott az M3-as autópályán Hejőpapi térségében csütörtök délután. A 158-as kilométerszelvénynél a forgalom csak egy sávon halad, így torlódásra kell számítani a főváros felé vezető oldalon - olvasható az Útinform oldalán. 

Baleset történt az M3-ason
Az MKIF információ szerint a torlódás 4 kilométeres.

Korábban megírtuk, hogy két baleset is történt reggel az M3-ason. 

Délelőtt pedig munkavégzés miatt torlódott a forgalom az M3-as autópálya Vásárosnamény felé vezető oldalán. 

 

A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
