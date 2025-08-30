Baleset a 21-es főúton, nem könnyű ott most haladni

Lehaladt az útról egy autó és szalagkorlátnak ütközött a 21-es főúton Hatvannál, a 3-as kilométernél szombat este, közölte a katasztrófavédelem weboldala. Az aszódi hivatásos tűzoltókat riasztották a helyszínre, akik áramtalanították a gépkocsit.

Szalagkorlátnak haladt egy autó a 21-es főúton

Forrás: Vezess.hu

A karambol körülményei után érdeklődve, megkerestük a rendőrséget. Vámos Boglárkától, a Heves Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtóreferensétől megtudtuk, a balesetben senki nem sérült meg, ám a helyszínen akadályozza a haladást a szerencsétlenül járt autó.

Az érintett útszakaszon haladók számítsanak arra, hogy néhány perccel megnő a menetidejük. Vezessenek óvatosan!