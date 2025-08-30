44 perce
Baleset a 21-es főúton, nem könnyű ott most haladni
Baleset történt szombat este a 21-es főúton. Hatvan közelében forgalmi akadályra kell számítani egy ideig ezen az útszakaszon.
Lehaladt az útról egy autó és szalagkorlátnak ütközött a 21-es főúton Hatvannál, a 3-as kilométernél szombat este, közölte a katasztrófavédelem weboldala. Az aszódi hivatásos tűzoltókat riasztották a helyszínre, akik áramtalanították a gépkocsit.
A karambol körülményei után érdeklődve, megkerestük a rendőrséget. Vámos Boglárkától, a Heves Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtóreferensétől megtudtuk, a balesetben senki nem sérült meg, ám a helyszínen akadályozza a haladást a szerencsétlenül járt autó.
A legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!
Az érintett útszakaszon haladók számítsanak arra, hogy néhány perccel megnő a menetidejük. Vezessenek óvatosan!
Négy autó karambolozott az M3-ason, több kilométeres a torlódás
Szombati fociprogram: Hevesen villanyfényes rangadó következik a Lőrincivel
Brutális rajtaütés Hevesben: drogdílereket bilincseltek meg a Deltások! – videóval