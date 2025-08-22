3-as főút
1 órája
Baleset történt a 3-as főúton, vonultak a füzesabonyi tűzoltók
Csütörtök délután a 3-as főúton volt szükség a tűzoltók segítségére.
Csütörtök délután 13:41-kor riasztották a füzesabonyi tűzoltókat, miután egy autó balesetet szenvedett a 3-as számú főúton – számolt be róla a Szent Flórián Tűzoltó Egyesület közösségi oldalán.
A legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!
A baleset során személyi sérülés nem történt. A helyszínre kiérkező egységek – Füzes/1 és Füzes ÖTE – a jármű áramtalanítását követően eltávolították azt az úttestről, ezzel biztosítva a zavartalan forgalmat.
