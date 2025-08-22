Baleset történt a 3-as főúton, vonultak a füzesabonyi tűzoltók

Csütörtök délután 13:41-kor riasztották a füzesabonyi tűzoltókat, miután egy autó balesetet szenvedett a 3-as számú főúton – számolt be róla a Szent Flórián Tűzoltó Egyesület közösségi oldalán.

Baleset történt a 3-as főúton

Forrás: Szent Flórián Tűzoltó Egyesület - Füzesabony

A baleset során személyi sérülés nem történt. A helyszínre kiérkező egységek – Füzes/1 és Füzes ÖTE – a jármű áramtalanítását követően eltávolították azt az úttestről, ezzel biztosítva a zavartalan forgalmat.