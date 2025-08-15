M3
1 órája
Baleset történt az M3-ason, a helyszínelés több óráig tarthat
Baleset történt az M3-as autópályán, a főváros felé vezető oldalon. A baleset helyszínén több órig is eltarthat a helyszínelés.
Baleset történt az M3-as autópálya Budapest felé vezető oldalán, a 59-es kilométerszelvénynél, péntek reggel – írja a Rutin. A helyszíni szemle várhatóan mintegy két órán át tart, azonban a rendőrség tájékoztatása szerint sem torlódás, sem útlezárás nincs érvényben az érintett szakaszon.
Az M3-as autópálya több szakaszán is felújítás zajlik, így kisebb torlódások alakulhatnak ki. Erről korábban ITT írtunk. Az MKIF weboldalán folyamatosan tájékozódhatnak a felújítási munkálatokról.
