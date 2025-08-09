augusztus 9., szombat

Emőd névnap

Baleset történt Egerben, torlódás volt a 25-ösön

Baleset történt Egerben a Mátyás király úton szombaton a délelőtti órákban.

Egerben, a Pozsonyi út és a Mátyás király út kereszteződésében két személyautó ütközött össze szombat délelőtt. A Waze szerint a baleset okozott némi fennakadást, egy időre megfogta a 25-ös út forgalmát.

Lázár Levente, a Heves Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtóreferense elmondta lapunknak, hogy az egyik jármű hátulról utolérte a másikat, így történt a koccanás. A baleset kisebb anyagi kárral járt, személyi sérülésről nem történt. A helyszínelés és a műszaki mentés befejeződött, így a forgalom ismét zavartalanul halad az érintett útszakaszon.

 

