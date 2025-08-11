A bérgyilkosság megbízója a kisgazda pártvezért, Torgyán Józsefet is belekeverte az ügybe

S ha már a bérgyilkosság szóba jött, azt úgy szoktuk elképzelni, mint ahogyan régi filmeken láttuk: a bérgyilkos a mozivásznon többnyire sötét napszemüveget és távcsöves puskát hordott, és az utóbbit orvosi precizitással használta is. Mondhatni a 90-es években a bérgyilkosság a magyar valóság részévé lett. Számos olyan bűnügyről számolt be a sajtó, amelyben valaki megbíz valakit, vagy valakiket, hogy végezzenek az útban lévő személlyel. Ennek a formának egyébként külön "érdekessége", hogy legnehezebb elem az eljáró hatóságok számára a megbízó személyének felderítése, és tettének bizonyítása. Jó példa erre Gyárfás Tamás, akit Fenyő János megölése után negyed századdal ítéltek csak el.

A bérgyilkosság részesei közül a megbízó szerepe bizonyítható legnehezebben

Forrás: Shutterstock

Távol a fővárostól nekünk is "jutott" azért bérgyilkosság

Több szempontból is kuriózumszámba ment az a büntetőper, amelyben a négy vádlott közül a harmadrendű terheltet bérgyilkosság, azaz előre kitervelten, felbújtóként elkövetett emberölés miatt indítványozott felelősségre vonni a Heves Megyei Főügyészség. Azaz az első- és másodrendű vádlottat mint végrehajtót, a harmadrendű terheltet mint felbujtót állították bíróság elé.

Nem voltak persze akkoriban megyénkben olyan alvilági leszámolási ügyek, amelyeket ilyen módon kellett volna rendezni, ezért is adja magát a kérdés: mégis mi volt ez az eset? Nos, Heves megyéhez annyi köze volt a bűncselekménynek, hogy a szabolcsi, illetve fővárosi vádlottak itt, Tepélypusztán –az akkor még ott működő Fauna Hotel 3-as út mellett lévő parkolójában – végeztek a 47 éves sértettel, B. K.-val 2001. május 17-én. A gyilkosságot követően tovább is szállították a holttestet, amelyet a Nyírségben talált meg a rendőrség. A büntetőeljárási törvény a bíróságok illetékességi körét eredendően az elkövetés helye szerint határozza meg, ezért lett ez a "mi ügyünk".

A kisgazda Torgyán József nevét is belekeverte a megbízó az ügybe

A több mint 20 esztendeje lefolytatott büntetőper további érdekessége volt, hogy hogy – a harmadrendű vádlott védekezése miatt – a politika is belekeveredett a perbe: a vádlott azt hangoztatta, hogy neki semmi köze a történtekhez, a gyilkossági ügyet azért akarják a nyakába varratni bizonyos kisgazdák, mert annak idején nem volt hajlandó részt venni a Torgyán József ellen tervezett merényletben.

A felbujtásért elítélt B. Ferenc gyanúsított, majd vádlotti kihallgatásain – szemben a két bérgyilkossal – kedvére „színezhette” a történteket. Előbb a politika világába igyekezett terelni a cselekmény hátterét. Különösen az eljárás rendőrségi szakaszában vetődött fel a kisgazda szál. B. Ferenc azzal állt elő, hogy semmi sem igaz abból, amit az ő szerepéről „kitaláltak”: a szabolcsi kisgazdák azért akarják „ráverni” ezt az akár életfogytig tartó fegyházat érő bűncselekményt, mert a Torgyán József elleni merényletben nem volt hajlandó részt venni.

Később a felbujtó változtatott védekezési taktikáján: magát a hozzáértő gazdasági szakember szerepében igyekezett láttatni, olyanként, mint aki pontosan látja: a sértett nem, hogy százmilliókhoz, de néhány tízmillióhoz sem juthat abban a kölcsönügyletben, amit elindított cége nevében.

Egy ilyen előrelátó szakember ezért nem is ajánlhatott fel 50 milliót – a vádirat ezt az összeget fogalmazta meg vele szemben, mint amit a bérgyilkosságért felajánlott – a "megszerzett pénzből", de kevesebbet sem B. K. meggyilkolásáért.



Torgyán József ellen kétszer is pokolgéppel próbálkoztak

Közel 30 éve már, de azért még emlékezhetünk azokra a hírekre, amelyek arról szóltak, hogy reklámszatyorba helyezett pokolgépet rejtett el 1998. március 12-én egy ismeretlen tettes az FKGP Belgrád rakparti székházának bejárata mellé. A szerkezetet még robbanása előtt megtalálták és hatástalanították. Négy nappal később a pártelnök II. kerületi Endrődi utcai lakásának bejárata közelében lépett működésbe egy robbanószerkezet, amely jelentős károkat okozott.