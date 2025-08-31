Bűncselekmény
Az M3-ason üldözték a bűnözőket, akik kipakolták a nagyfügedi nő otthonát + videó
Menekülni próbáltak, de lebuktak az autópályán. A betörés után kifogyott a benzin a kocsijukból.
Betörés után menekült az autópályán a banda, miután kifosztották egy nagyfügedi nő otthonát. Az asszony néhány napra a lányához utazott, hazatérve pedig az üres lakás fogadta – eltűnt a pénz, az ékszerek és az értékes bútorok is - írja a Tények.
A fia azonban megtudta, hogy kik törtek be hozzájuk, elment a három férfihez, akik elmenekültek. Végül rendőrök fogták el a betörőket, amikor leállt az autójuk, mert kifogyott a benzin - olvasható a Tények oldalán.
