augusztus 31., vasárnap

BellaErika névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Bűncselekmény

19 perce

Az M3-ason üldözték a bűnözőket, akik kipakolták a nagyfügedi nő otthonát + videó

Címkék#betörés#lopás#bűncselekmény

Menekülni próbáltak, de lebuktak az autópályán. A betörés után kifogyott a benzin a kocsijukból.

Heol.hu

Betörés után menekült az autópályán a banda, miután kifosztották egy nagyfügedi nő otthonát. Az asszony néhány napra a lányához utazott, hazatérve pedig az üres lakás fogadta – eltűnt a pénz, az ékszerek és az értékes bútorok is - írja a Tények. 

A betörés után kifogyott a benzin a kocsijukból.
A betörés után kifogyott a benzin a kocsijukból
Forrás: Tények

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!

A fia azonban megtudta, hogy kik törtek be hozzájuk, elment a három férfihez, akik elmenekültek. Végül rendőrök fogták el a betörőket, amikor leállt az autójuk, mert kifogyott a benzin - olvasható a Tények oldalán. 

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a heol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu