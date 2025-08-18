Betörő
Betörőt fogtak a gyöngyösi rendőrök
Egy ház udvarából lopott nagyobb mennyiségben a nő.
A Gyöngyösi Rendőrkapitányság Vizsgálati Osztálya lopás vétség miatt indított nyomozást egy helyi, 28 éves lakos ellen - írja a Heves vármegyei rendőrség Facebookon.
A nő augusztus 16-án este mászhatott be egy halmajugrai ház udvarába és az ott parkoló lakókocsiból 12 parfümöt, illetve fülbevalókat vitt el.
A rendőrök a tulajdonos közreműködésével azonosították az elkövetőt, aki kihallgatásán beismerő vallomást tett és elmondta, hogy az ellopott értékek egy részét már értékesítette.
