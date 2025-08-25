augusztus 25., hétfő

LajosPatrícia névnap

Súlyos baleset

1 órája

Tolatás közben történt szörnyűség Hevesben, a megsérült nő élete már soha nem lesz ugyanolyan – fotóval

Címkék#gázolás#Egri Járási Ügyészség#kerékpár#vádirat#autó

Az Egri Járási Ügyészség vádat emelt egy férfi ellen, aki tavaly Kompolton figyelmetlensége miatt összeütközött egy elektromos kerékpárt vezető nővel. A sértett súlyos, maradandó fogyatékossággal járó sérülést szenvedett.

Heol.hu

A vád szerint a férfi tavaly márciusban Kompolton autójával egy kapubejáróból indult el, onnan akart becsatlakozni a közúti forgalomba. Mindezt tolatva tette meg, azonban eközben figyelmetlen volt, így nem adott elsőbbséget az úton érkező elektromos kerékpárt vezető nő részére, ezért a járművek összeütköztek – számolt be a bicikli gázolásról Dr. Gubala Ádám Miklós, Egri Járási Ügyészség sajtószóvivője. 

A kompolti bicikli gázolás helyszíne.
A kompolti bicikli gázolás helyszíne.
Forrás: Egri Járási Ügyészség

A balesetben a nő maradandó fogyatékossággal járó lábsérülést szenvedett.

Az ügyészség a vádiratában végrehajtásában próbaidőre felfüggesztett szabadságvesztés kiszabására tett indítványt a figyelmetlen autóvezetővel szemben.

Maradandó fogyatékosságot eredményező közúti baleset gondatlan okozásának vétségét követi el és három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő, aki a közúti közlekedés szabályainak megszegésével másnak vagy másoknak gondatlanságból olyan súlyos testi sértést okoz, amely következtében a sértettnek valamilyen korábbihoz képest tartósan kedvezőtlen állapota következik be.

