40 perce
A kerítés nem állította meg az adácsi biciklitolvajt, de a rendőrök igen
A rendőrség lopás miatt eljárást indított egy adácsi férfi ellen. A biciklitolvaj hamar lebukott.
A gyöngyösi nyomozók elfogták a 44 éves biciklitolvajt. A Gyöngyösi Rendőrkapitányság Vizsgálati Osztálya lopás vétsége miatt folytatott eljárást egy adácsi férfi ellen. A férfi 2024. október 17-én 12 óra körül átemelt a kerítésen egy női kerékpárt egy adácsi családi ház udvarából, majd Gyöngyösig tekert, és ott értékesítette - olvasható a Police.hu oldalán.
A rendőrök néhány órán belül az elkövető nyomára bukkantak, a biciklit is megtalálták, és visszaadták a tulajdonosának. A nyomozó hatóság befejezte az eljárást, és az iratokat a napokban továbbította az ügyészségnek - írja a Police.hu.
Durva miért zúzták be egy kocsi ablakát Egerben - ha ennyiért megérte, nem értjük a mai bűnözőketFeltört egy autót, majd a lopott cuccok között egy kerékpárt is találtak a rendőrök.
Legutóbb arról írt a Heol.hu, hogy egy andornaktályai férfit hallgattak ki az egri rendőrök, miután feltört egy parkoló autót a városban. A gyanúsítottnál egy lopott kerékpár is előkerült az elfogásakor.
Nem fogod elhinni, mit engednek meg az új KRESZ-ben a motorosoknak
Eddig is illegálisan használták a helyiek, mégis vita robbant ki, miután lezártákLezárták az átjárót, de kinek lehet igaza?
Drámai küzdelem egy fiatal életéért az egri kórházbanKét hétig volt az intenzíven a fiatal férfi, dialízis, lélegeztetőgép lett a vége.