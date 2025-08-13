A kerítés nem állította meg az adácsi biciklitolvajt, de a rendőrök igen

A gyöngyösi nyomozók elfogták a 44 éves biciklitolvajt. A Gyöngyösi Rendőrkapitányság Vizsgálati Osztálya lopás vétsége miatt folytatott eljárást egy adácsi férfi ellen. A férfi 2024. október 17-én 12 óra körül átemelt a kerítésen egy női kerékpárt egy adácsi családi ház udvarából, majd Gyöngyösig tekert, és ott értékesítette - olvasható a Police.hu oldalán.

A biciklitolvaj hamar lebukott

Forrás: Metropol

A rendőrök néhány órán belül az elkövető nyomára bukkantak, a biciklit is megtalálták, és visszaadták a tulajdonosának. A nyomozó hatóság befejezte az eljárást, és az iratokat a napokban továbbította az ügyészségnek - írja a Police.hu.