augusztus 13., szerda

Ipoly névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Tolvaj

40 perce

A kerítés nem állította meg az adácsi biciklitolvajt, de a rendőrök igen

Címkék#biciklitolvaj#Gyöngyösi Rendőrkapitányság Vizsgálati Osztály#bűncselekmény

A rendőrség lopás miatt eljárást indított egy adácsi férfi ellen. A biciklitolvaj hamar lebukott.

Heol.hu

A gyöngyösi nyomozók elfogták a 44 éves biciklitolvajt. A Gyöngyösi Rendőrkapitányság Vizsgálati Osztálya lopás vétsége miatt folytatott eljárást egy adácsi férfi ellen. A férfi 2024. október 17-én 12 óra körül átemelt a kerítésen egy női kerékpárt egy adácsi családi ház udvarából, majd Gyöngyösig tekert, és ott értékesítette - olvasható a Police.hu oldalán. 

A biciklitolvaj hamar lebukott
A biciklitolvaj hamar lebukott
Forrás: Metropol

A rendőrök néhány órán belül az elkövető nyomára bukkantak, a biciklit is megtalálták, és visszaadták a tulajdonosának. A nyomozó hatóság befejezte az eljárást, és az iratokat a napokban továbbította az ügyészségnek - írja a Police.hu. 

Legutóbb arról írt a Heol.hu, hogy egy andornaktályai férfit hallgattak ki az egri rendőrök, miután feltört egy parkoló autót a városban. A gyanúsítottnál egy lopott kerékpár is előkerült az elfogásakor.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a heol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu