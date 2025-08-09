augusztus 9., szombat

Közlekedésbiztonság

Ki fizet, ha nincs bekapcsolva a biztonsági öv?

Júliusban fontos változás lépett életbe a biztonsági öv használatának elmulasztása miatt kiszabott bírságok megfizetésével kapcsolatban. A módosítással arra próbálják ösztönözni a sofőröket és az autóban utazókat is, hogy a biztonsági övet minden alkalommal használják.

Makó-Szabó Diána

Július ötödik napjától az objektív felelősség körébe került a biztonsági öv használatának elmulasztása, ami azt jelenti, hogy az említett időponttól kezdve – főszabály szerint – a gépjármű üzembentartója vagy a gépjármű használója felel majd a biztonsági öv használatára meghatározott előírások betartásáért. 

A biztonsági öv használatának célja ne a büntetés elkerülése, hanem a testi épség védelme legyen!
Forrás: szoljon.hu

– S nem csak felel, fizeti is a közigazgatási bírságot: lakott területen belül 20 000, azon kívül 30 000, gyorsforgalmi úton 40 000 forintot – minden egyes utas (és saját maga) után, aki nem kötötte be magát – áll a Rendészeti Államtitkárság posztjában.

Emlékeztetőül: abban a járműben, amelynek üléseit biztonsági övvel szerelték fel, az ülésen utazónak a biztonsági öv becsatolásával kell magát rögzíteni. A becsatolt öv nem csak a járműből való kiesést, kirepülést akadályozza meg, de csökkenti a súlyos, illetve a halálos sérülések bekövetkezési esélyét, hiszen az ütközési energiát a test legnagyobb teherbírású részeihez vezeti. Ennek ellenére hazánkban a biztonsági öv használatának hajlandósága még mindig elmarad az európai országok átlagától.

– A személyi sérüléssel járó közúti közlekedési balesetek során külön vizsgáljuk, hogy az érintettek használták-e a biztonsági övet, avagy sem. Tapasztalataink szerint elmondható, hogy egyre javuló tendenciát mutat e passzív biztonsági rendszer használata, mely egyszerre köszönhető a rendőrség figyelemfelhívó tevékenységének, a folyamatos ellenőrzéseknek és szinte biztosan az új szabálynak. Szerencsére egyre kevesebb olyan járművezetővel találkozunk az ellenőrzések során is, amelyik nincs bekötve – mondta el lapunk kérdésére Erdélyi Róbert, r. alezredes, a Heves Vármegyei Rendőr-főkapitányság közlekedésrendészeti osztályának vezetője. 

Mint Erdélyi Róbert hangsúlyozta, a biztonsági öv használata nem azért kötelező, hogy a rendőr ne büntessen érte, hanem azért, hogy az esetlegesen bekövetkező balesetek során előforduló sérülések súlyosságát jelentős mértékben csökkentse.

A biztonsági öv életet menthetett volna

Sajnos az elmúlt években több olyan alkalom is volt, mely során a gépkocsiban utazók kirepültek az autóból a becsapódás következtében. 

Májusban lesodródott az úttestről és fának csapódott egy kisteherautó a 2406-os útról Gyöngyöstarjánba vezető bekötőúton. Az autó sofőrje kirepült a jármű szélvédőjén, ezért volt szükség a mentőhelikopter riasztására.

– A járműben csak a sofőr tartózkodott, aki nem használta a biztonsági övet, így a baleset során kirepült az autóból. Információnk szerint a férfi gerincsérülést szenvedett, ezért mentőhelikopterrel szállították kórházba – értesült az akkori esetről az Agria TV.

Júniusban fának ütközött egy személyautó a 2511-es út 2-es kilométerénél, Mezőkövesd külterületén – írta a Heves Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság. A baleset Mezőkövesd és Bogács között történt. Úgy tudjuk, a baleset következtében két ember kirepült az autóból, súlyosak a sérüléseik.

2022. nyarán az M7-es autópályán a Balaton irányába haladt egy autós, majd ismeretlen okból átszakította a szalagkorlátot, és áttért az ellentétes oldalra. A baleset során egy nő - az autó utasa -  megsérült. Mentőhelikoptert is riasztottak a helyszínre, de az életét már a gyors beavatkozás ellenére sem tudták megmenteni – írta a feol.hu. A tragikus baleset körülményeiről a Balesetinfó azt írja: a jármű utasa nem használta a biztonsági övet, és a baleset következtében kirepült a jobb első ülésről, majd egy a szembe sávban érkező terepjáró elgázolta.

 

 

