Brutális rajtaütés Hevesben: drogdílereket bilincseltek meg a Deltások! – videóval

Látványos rendőri akcióban fogtak el több drogdílert Heves megyében. A drogügyi kormánybiztos szerint mindegy, hogy kishal vagy nagyhal, a vége ugyanaz: bilincs és börtön.

Horváth László drogügyi kormánybiztos a Facebook-oldalán tett közzé egy videót, amelyen a Deltások bilincsben visznek el siroki és felsőtárkányi drogdílereket. A kormánybiztos egyértelmű üzenetet fogalmazott meg: „Nincs könnyű vagy nehéz drog, csak drog van.” Hozzátette: nem számít, hogy valaki „kishal” vagy „nagyhal”, ha drogot terjeszt, annak a börtönben a helye.

Horváth szerint ez a zéró tolerancia elve, amely alapján a hatóságok minden terjesztővel szemben fellépnek – következetesen és szigorúan.

