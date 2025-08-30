1 órája
Brutális rajtaütés Hevesben: drogdílereket bilincseltek meg a Deltások! – videóval
Látványos rendőri akcióban fogtak el több drogdílert Heves megyében. A drogügyi kormánybiztos szerint mindegy, hogy kishal vagy nagyhal, a vége ugyanaz: bilincs és börtön.
Horváth László drogügyi kormánybiztos a Facebook-oldalán tett közzé egy videót, amelyen a Deltások bilincsben visznek el siroki és felsőtárkányi drogdílereket. A kormánybiztos egyértelmű üzenetet fogalmazott meg: „Nincs könnyű vagy nehéz drog, csak drog van.” Hozzátette: nem számít, hogy valaki „kishal” vagy „nagyhal”, ha drogot terjeszt, annak a börtönben a helye.
Horváth szerint ez a zéró tolerancia elve, amely alapján a hatóságok minden terjesztővel szemben fellépnek – következetesen és szigorúan.
