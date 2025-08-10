3 órája
Elfogták a 3. brutális támadót is, letartóztatták a füzesabonyi rablás elkövetőit
Csúnyán elbánt a 3 férfi Füzesabonyban egyikük alkalmi ismerősével, bántalmazták és kirabolták a férfit. A brutális támadás elkövetőit elfogták a rendőrök.
Elrendelte a bíróság annak a két férfinek a letartóztatását szombaton, akik augusztus 7-én kora délután, a füzesabonyi városközpont közelében egy bokros területen megfenyegettek, majd bántalmaztak és kiraboltak egy férfit, tudtukmeg a Heves Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtóreferensétől, Lázár Leventétől. A brutális támadást hárman követték el.
A brutális támadás kórházba juttatta az áldozatot
Az elkövetők brutalitását mutatja, hogy a megtámadott 28 éves férfit súlyos sérülésekkel szállították kórházba. Kettejüket még az eset után rövvidel elfogták a rendőrök, a harmadik 19 éves társukat szombat éjjel a mezőkövesdi rendőrkapitányság munkatársai fogták el információink szerint. Az elkövetők egyike sem volt még 20 éves, 16 és 19 éves fiatalok, ketten bogácsi, úgy tudjuk, a harmadik elkövető mezőkövesdi lakos.
