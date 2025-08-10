augusztus 10., vasárnap

Lőrinc névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Kórházba juttatták

1 órája

Elfogták a 3. brutális támadót is, letartóztatták a füzesabonyi rablás elkövetőit

Címkék#támadás#Heves Vármegyei Rendőr-főkapitányság#áldozat#rablás

Csúnyán elbánt a 3 férfi Füzesabonyban egyikük alkalmi ismerősével, bántalmazták és kirabolták a férfit. A brutális támadás elkövetőit elfogták a rendőrök.

Heol.hu

Elrendelte a bíróság annak a két férfinek a letartóztatását szombaton, akik augusztus 7-én kora délután, a füzesabonyi városközpont közelében egy bokros területen megfenyegettek, majd bántalmaztak és kiraboltak egy férfit, tudtukmeg a Heves Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtóreferensétől, Lázár Leventétől. A brutális támadást hárman követték el.

A brutális támadást 3 fiatal férfi követte el
A brutális támadást 3 fiatal férfi követte el.
Forrás: Shutterstock

A brutális támadás kórházba juttatta az áldozatot

Az elkövetők brutalitását mutatja, hogy a megtámadott 28 éves férfit súlyos sérülésekkel szállították kórházba. Kettejüket még az eset után rövvidel elfogták a rendőrök, a harmadik 19 éves társukat szombat éjjel a mezőkövesdi rendőrkapitányság munkatársai fogták el információink szerint. Az elkövetők egyike sem volt még 20 éves, 16 és 19 éves fiatalok, ketten bogácsi, úgy tudjuk, a harmadik elkövető mezőkövesdi lakos.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a heol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu