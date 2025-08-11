augusztus 11., hétfő

Brutális támadás

Úgy megverték a férfit, hogy kórházba került, ez lett a támadókkal

Súlyos sérülésekkel szállították kórházba azt a 28 éves férfit, akit három fiatal vert és rabolt ki Füzesabonyban csütörtökön. Az elkövetők mindannyian rendőrkézre kerültek, a szökésben lévő harmadik elkövetőt is elfogták.

– Augusztus 7-én kora délután, három férfi a városközpont közelében egy bokros területen megfenyegette egyikük alkalmi ismerősét, majd bántalmazta és elvette ékszereit, pénzét, telefonját – számolt be pénteken a brutális támadásról Heves Vármegyei Rendőr-főkapitányság. A három férfi közül kettőt már másfél órával a rablás után elfogott a rendőrség, a harmadik elkövető pedig szombaton került rendőrkézre. Az ügyészség már meg is tette a szükséges intézkedéseket. 

A helyszíni szemlén készült fotón a brutális támadás környezete látható.
Forrás: Magyarország Ügyészsége

Az ügyészség indítványt tett arra, hogy az Egri Járásbíróság nyomozási bírája rendeljen el kényszerintézkedést, azzal a fiatal felnőtt férfival szemben, aki rablás bűntette és súlyos testi sértés bűntette elkövetésével gyanúsítható megalapozottan.

A nyomozás eddigi adatai szerint a három gyanúsított 2025. augusztus 7-én kora délután Füzesabonyban, egy áruház közelében lévő bokros területen megfenyegette egyikük alkalmi ismerősét, majd közösen test-szerte bántalmazták a sértettet, és elvették értékeit.

A támadó társait a bíróság korábban – szombaton – letartóztatta.

Az ügyészség most azért indítványozta a közben elfogatóparancs alapján elfogott harmadik rabló letartóztatását, mert a hatóság elől elszökött, elrejtőzött, továbbá attól is lehet tartani, hogy újabb szándékos szabadságvesztéssel büntetendő bűncselekményt követne el. A nyomozási bíró az ügyészi indítványt alaposnak találta, ezért egy hónapra elrendelte a férfi letartóztatását.

A döntést az ügyészség tudomásul vette, azonban az ellen a gyanúsított fellebbezést jelentett be, így a végzés nem végleges.

A brutális támadás kórházba juttatta az áldozatot

Ahogy korábban már beszámoltunk róla, hogy a megtámadott 28 éves férfit súlyos sérülésekkel szállították kórházba.  

Az elkövetők egyike sem volt még 20 éves, 16 és 19 éves fiatalok, ketten bogácsi, úgy tudjuk, a harmadik elkövető mezőkövesdi lakos.

 

A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
