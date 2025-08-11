Úgy megverték a férfit, hogy kórházba került, ez lett a támadókkal

– Augusztus 7-én kora délután, három férfi a városközpont közelében egy bokros területen megfenyegette egyikük alkalmi ismerősét, majd bántalmazta és elvette ékszereit, pénzét, telefonját – számolt be pénteken a brutális támadásról Heves Vármegyei Rendőr-főkapitányság. A három férfi közül kettőt már másfél órával a rablás után elfogott a rendőrség, a harmadik elkövető pedig szombaton került rendőrkézre. Az ügyészség már meg is tette a szükséges intézkedéseket.

A helyszíni szemlén készült fotón a brutális támadás környezete látható.

Forrás: Magyarország Ügyészsége

Az ügyészség indítványt tett arra, hogy az Egri Járásbíróság nyomozási bírája rendeljen el kényszerintézkedést, azzal a fiatal felnőtt férfival szemben, aki rablás bűntette és súlyos testi sértés bűntette elkövetésével gyanúsítható megalapozottan.

A nyomozás eddigi adatai szerint a három gyanúsított 2025. augusztus 7-én kora délután Füzesabonyban, egy áruház közelében lévő bokros területen megfenyegette egyikük alkalmi ismerősét, majd közösen test-szerte bántalmazták a sértettet, és elvették értékeit.

A támadó társait a bíróság korábban – szombaton – letartóztatta.

Az ügyészség most azért indítványozta a közben elfogatóparancs alapján elfogott harmadik rabló letartóztatását, mert a hatóság elől elszökött, elrejtőzött, továbbá attól is lehet tartani, hogy újabb szándékos szabadságvesztéssel büntetendő bűncselekményt követne el. A nyomozási bíró az ügyészi indítványt alaposnak találta, ezért egy hónapra elrendelte a férfi letartóztatását.