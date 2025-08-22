Bűnözni ment a Tisza-tóhoz, nem gondolta volna, hogy a titkos fegyvert küldik utána a rendőrök – fotóval

A megalapozott gyanú szerint egy abádszalóki lakos augusztus 10-én éjjel bement egy helyi nyaraló udvarára, ahonnan italokat és egy rádiót vitt magával. Néhány nappal később egy másik ingatlanból pénzt, táskákat és egy mobiltelefont lopott el. A két bűncselekménnyel összesen több mint kétszázezer forint kárt okozott.

Ő itt Gizmó Fotó: police.hu

A Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Rendőr-főkapitányság tájékoztatása szerint Gizmó, a szolgálati eb a férfi házához vezette a rendőröket, ám az elkövető akkor már nem tartózkodott otthon, nyúlcipőt húzott. A kitartó munka és a Győr-Moson-Sopron vármegyei kollégák együttműködése révén a férfit végül a mosonmagyaróvári vasútállomáson elfogták a helyi egyenruhások, majd előállították az Abádszalóki Rendőrőrsre. Megállapították a rendőrök, hogy a férfi csak pár nappal korábban szabadult vagyon elleni bűncselekmény miatti letartóztatásából. Most kétrendbeli lopás miatt hallgatták ki gyanúsítottként, őrizetbe vették, majd a bíróság elrendelte a letartóztatását.