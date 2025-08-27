augusztus 27., szerda

Gáspár névnap

Baleset

1 órája

Kilencen megsérültek a mátrai buszbalesetben, videón mutatjuk a helyszíni káoszt

Címkék#mátra#Heves Vármegyei Rendőr-főkapitányság#buszbaleset

Súlyos baleset történt szerda délelőtt a 24-es főúton, Mátrafüred közelében, ahol egy személyautó és egy busz ütközött össze. A mátrai buszbaleset következtében nyolc ember sérült meg, a mentők, a rendőrök és a katasztrófavédelem is a helyszínen dolgoznak, az érintett útszakaszt teljes szélességében lezárták.

Heol.hu

Szerda délelőtt baleset történt 24-es főúton Mátrafürednél, egy személyautó és egy busz ütközött. Újabb információnk szerint több sérült is van.

Kilenc fő sérült meg a mátrai buszbalesetben
Forrás: Gyöngyös Tv / Facebook

Vámosi Boglárka, a Heves Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtóreferense elmondta, hogy a balesetben kilenc fő szenvedett sérülést. A mentőket megkerestük, amint válaszolnak frissítjük cikkünket.

A Gyöngyös Tv is bejelentkezett a helyszínről, akik úgy tudják, hogy a személyautó hibázhatott és ez vezethetett a szörnyűséghez. A katasztrófavédelem, a rendőrség és a mentők is a helyszínen vannak. A sérülteket már elszállították, azonban a teljes útzár még mindig fennáll, Mátrafürednél nem engedik feljebb az autókat.

A Volán közlése szerint az érintett járatok várakoznak, ezért a délelőtti órákban a 1015-ös, 1044-es, 3655-ös és 3656-os járatok közlekedésében fennakadásra lehet számítani.

Videós beszámoló a mátrai buszbaleset helyszínéről:

Frissítés 12:35

Friss helyszíni fotók ékeztek a brutális buszbalesetről:

 

