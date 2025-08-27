Kilencen megsérültek a mátrai buszbalesetben, videón mutatjuk a helyszíni káoszt

Szerda délelőtt baleset történt 24-es főúton Mátrafürednél, egy személyautó és egy busz ütközött. Újabb információnk szerint több sérült is van.

Kilenc fő sérült meg a mátrai buszbalesetben

Forrás: Gyöngyös Tv / Facebook

Vámosi Boglárka, a Heves Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtóreferense elmondta, hogy a balesetben kilenc fő szenvedett sérülést. A mentőket megkerestük, amint válaszolnak frissítjük cikkünket.

A Gyöngyös Tv is bejelentkezett a helyszínről, akik úgy tudják, hogy a személyautó hibázhatott és ez vezethetett a szörnyűséghez. A katasztrófavédelem, a rendőrség és a mentők is a helyszínen vannak. A sérülteket már elszállították, azonban a teljes útzár még mindig fennáll, Mátrafürednél nem engedik feljebb az autókat.