Kilencen megsérültek a mátrai buszbalesetben, videón mutatjuk a helyszíni káoszt
Súlyos baleset történt szerda délelőtt a 24-es főúton, Mátrafüred közelében, ahol egy személyautó és egy busz ütközött össze. A mátrai buszbaleset következtében nyolc ember sérült meg, a mentők, a rendőrök és a katasztrófavédelem is a helyszínen dolgoznak, az érintett útszakaszt teljes szélességében lezárták.
Szerda délelőtt baleset történt 24-es főúton Mátrafürednél, egy személyautó és egy busz ütközött. Újabb információnk szerint több sérült is van.
Vámosi Boglárka, a Heves Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtóreferense elmondta, hogy a balesetben kilenc fő szenvedett sérülést. A mentőket megkerestük, amint válaszolnak frissítjük cikkünket.
A Gyöngyös Tv is bejelentkezett a helyszínről, akik úgy tudják, hogy a személyautó hibázhatott és ez vezethetett a szörnyűséghez. A katasztrófavédelem, a rendőrség és a mentők is a helyszínen vannak. A sérülteket már elszállították, azonban a teljes útzár még mindig fennáll, Mátrafürednél nem engedik feljebb az autókat.
A Volán közlése szerint az érintett járatok várakoznak, ezért a délelőtti órákban a 1015-ös, 1044-es, 3655-ös és 3656-os járatok közlekedésében fennakadásra lehet számítani.
Videós beszámoló a mátrai buszbaleset helyszínéről:
Frissítés 12:35
Fotók érkeztek a mátrai buszbalesetről: kilencen kórházban, útzár a 24-esen
