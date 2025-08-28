augusztus 28., csütörtök

Ütközés

2 órája

Törmelékek mindenhol: szinte az összes utas megsérült a mátrai buszbalesetben + helyszíni videó

Súlyos közlekedési baleset történt szerdán reggel Mátrafürednél, ahol egy menetrendszerinti busz és egy álcázott teszt-BMW ütközött.

Heol.hu

Ahogy korábban már beszámoltunk róla, egy menetrendszerinti busz és egy speciális teszt autó ütközött Mátrafürednél szerdán. A járaton heten utaztak, hat utast és a buszsofőrt kórházba vitték.

Egy álcázott BMW okozott buszbalesetet a Mátrában.
Egy álcázott BMW okozott buszbalesetet a Mátrában. Forrás: Ládi László

A Tények beszámolójából kiderül, hogy az ütközés során a busz eleje és szélvédője darabokra tört, a lökhárítója leszakadt, miután egy álcázott teszt BMW-vel ütközött

A BMW az árokba csapódott, kitört a kereke és totálkáros lett a jobb eleje. A tűzoltókat is a helyszíne riasztották. 

– A buszbaleset helyszínére a gyöngyösi hivatásos tűzoltók vonultak ki, az egység áramtalanította, majd hőkamerával átvizsgálta a gépjárműveket – árulta el a Tények stábjának Tóth Judit, a Heves Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság helyettes-sajtószóvivője.

Mindent beborítottak a törmelékek az úton. A helyszínelési rajzokon látszik, hogy a busz Gyöngyös felé tartott, amikor ütközött a BMW-vel.

– Szerda reggel egy Kékestetőről Gyöngyösre tartó menetrendszerinti autóbusz Sástónál egy személyautó ütközött össze, a járművezető a balesetet már nem tudta elkerülni – árulta el Váczi Viktor, a MÁV szóvivője. 

A balesetben heten, köztük a buszsofőr is megsérült.

– A mentők hat felnőttet és egy gyereket láttak el könnyebb zúzódások és horzsolások miatt, majd fájdalomcsillapítást követően azonnal a traumatológiára szállították őket – foglalta össze Ménes Gábor, az OMSZ kommunikációs munkatársa. 

A Tények úgy tudja, hogy a speciális teszt BMW menetközben áttért a szembe sávba, ekkor csapódott a busznak, a rendőrség vizsgálja a baleset körülményeit:

 

