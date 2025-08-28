2 órája
Törmelékek mindenhol: szinte az összes utas megsérült a mátrai buszbalesetben + helyszíni videó
Súlyos közlekedési baleset történt szerdán reggel Mátrafürednél, ahol egy menetrendszerinti busz és egy álcázott teszt-BMW ütközött.
Ahogy korábban már beszámoltunk róla, egy menetrendszerinti busz és egy speciális teszt autó ütközött Mátrafürednél szerdán. A járaton heten utaztak, hat utast és a buszsofőrt kórházba vitték.
A Tények beszámolójából kiderül, hogy az ütközés során a busz eleje és szélvédője darabokra tört, a lökhárítója leszakadt, miután egy álcázott teszt BMW-vel ütközött.
A BMW az árokba csapódott, kitört a kereke és totálkáros lett a jobb eleje. A tűzoltókat is a helyszíne riasztották.
– A buszbaleset helyszínére a gyöngyösi hivatásos tűzoltók vonultak ki, az egység áramtalanította, majd hőkamerával átvizsgálta a gépjárműveket – árulta el a Tények stábjának Tóth Judit, a Heves Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság helyettes-sajtószóvivője.
Mindent beborítottak a törmelékek az úton. A helyszínelési rajzokon látszik, hogy a busz Gyöngyös felé tartott, amikor ütközött a BMW-vel.
– Szerda reggel egy Kékestetőről Gyöngyösre tartó menetrendszerinti autóbusz Sástónál egy személyautó ütközött össze, a járművezető a balesetet már nem tudta elkerülni – árulta el Váczi Viktor, a MÁV szóvivője.
Többen megsérültek a mátrai buszbalesetben, videón mutatjuk a helyszíni káoszt
A balesetben heten, köztük a buszsofőr is megsérült.
– A mentők hat felnőttet és egy gyereket láttak el könnyebb zúzódások és horzsolások miatt, majd fájdalomcsillapítást követően azonnal a traumatológiára szállították őket – foglalta össze Ménes Gábor, az OMSZ kommunikációs munkatársa.
Fotók érkeztek a mátrai buszbalesetről: többen megsérültek, útzár a 24-esen
Így történt pontosan a mátrai buszbaleset, ezt nem tudta kivédeni a buszsofőr – egy gyerek is megsérült – fotókkal
A Tények úgy tudja, hogy a speciális teszt BMW menetközben áttért a szembe sávba, ekkor csapódott a busznak, a rendőrség vizsgálja a baleset körülményeit:
