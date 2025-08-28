Törmelékek mindenhol: szinte az összes utas megsérült a mátrai buszbalesetben + helyszíni videó

Ahogy korábban már beszámoltunk róla, egy menetrendszerinti busz és egy speciális teszt autó ütközött Mátrafürednél szerdán. A járaton heten utaztak, hat utast és a buszsofőrt kórházba vitték.

Egy álcázott BMW okozott buszbalesetet a Mátrában. Forrás: Ládi László

A Tények beszámolójából kiderül, hogy az ütközés során a busz eleje és szélvédője darabokra tört, a lökhárítója leszakadt, miután egy álcázott teszt BMW-vel ütközött.