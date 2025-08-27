36 perce
Kiderült, milyen BMW okozta a mátrai buszbalesetet
Ahogy arról már korábban beszámoltunk súlyos baleset történt szerda délelőtt a 24-es főúton. A Vezess.hu híre szerint az autó, ami a mátrai buszbalesetet okozta egy álcafóliával ellátott BMW volt.
Beleolvadt a környezetébe a BMW, ami a buszbalesetet okozta a Mátrában
Súlyos buszbaleset állította meg a forgalmat a 24-es főúton, Mátrafüred felé. A balesetet szenvedő busz totálkáros lett, kilencen, köztük egy gyerek és a buszsofőr is megsérült. Az arrafelé tartó járatok késnek, teljes útlezárás van érvényben.
A Vezess.hu cikkéből kiderül, hogy a balesetet egy álcázott BMW okozta, mely az eset után az árokban landolt.
Bmw prototípus balesetezett a Mátrában. Elképzelhető, hogy túl gyorsan ment felfelé, kisodródott és egy busszal ütközött
– írta valaki a lapnak.
Mint írták, a képen látható BMW Neue Klasse modellcsalád első tagja még idén szeptemberben mutatkozik majd be álcafólia nélkül a müncheni autószalonon.
