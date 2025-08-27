augusztus 27., szerda

Baleset

1 órája

Kiderült, milyen BMW okozta a mátrai buszbalesetet

#mátra#BMW#buszbaleset

Ahogy arról már korábban beszámoltunk súlyos baleset történt szerda délelőtt a 24-es főúton. A Vezess.hu híre szerint az autó, ami a mátrai buszbalesetet okozta egy álcafóliával ellátott BMW volt.

Súlyos buszbaleset állította meg a forgalmat a 24-es főúton, Mátrafüred felé. A balesetet szenvedő busz totálkáros lett, heten, köztük egy gyerek és a buszsofőr is megsérült. Az arrafelé tartó járatok késnek, teljes útlezárás van érvényben. 

A Vezess.hu cikkéből kiderül, hogy a balesetet egy álcázott BMW okozta, mely az eset után az árokban landolt. 

Bmw prototípus balesetezett a Mátrában. Elképzelhető, hogy túl gyorsan ment felfelé, kisodródott és egy busszal ütközött

 – írta valaki a lapnak.

Mint írták, a képen látható BMW Neue Klasse modellcsalád első tagja még idén szeptemberben mutatkozik majd be álcafólia nélkül a müncheni autószalonon.

 

