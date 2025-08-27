25 perce
Fotók érkeztek a mátrai buszbalesetről: kilencen kórházban, útzár a 24-esen
Súlyos baleset történt a 24-es főúton Mátrafürednél. A buszbalesetet egy forgalomból kivont autó okozhatta 8-as kilométerénél.
Többen kirepültek a buszból - fotókon a mátrai buszbaleset
Forrás: Ládi László
Szerda délelőtt egy buszbaleset állította meg az autósokat a 24-es főúton. A buszbalesethez mentők, tűzoltók és rendőrök is érkeztek, a járműveket áramtalanították. Mint Vámosi Boglárkától, a Heves Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtóreferensétől megtudtuk, a baleset során kilenc személy szenvedett sérülést Mátrafürednél. Az érintett útszakaszt teljesen lezárták, ami a szakaszon közlekedő autóbuszok közlekedésében is fennakadást okoz. A Volán közlése szerint az érintett járatok várakoznak, a délelőtti órákban a 1015-ös, 1044-es, 3655-ös és 3656-os járatok közlekedése akadozhat.
A Gyöngyös Ma információi alapján egy forgalomból kivont elektromos személyautó hibázhatott: túl nagy sebességgel mehetett neki egy menetrend szerint közlekedő autóbusznak. Úgy tudják a sérültek között egy gyermek is van, több utas kirepült a buszból.
Helyszíni fotók a mátrai buszbalesetről
Az Agria Tv Bt információi szerint a kilenc sérültet könnyebb sérülésekkel szállították kórházba.
Buszbaleset történt a Mátrában, lezárták a főutatFotók: Ládi László
A buszbaleset helyszínéről videófelvétel is készült:
Kilencen megsérültek a mátrai buszbalesetben, videón mutatjuk a helyszíni káoszt
