augusztus 27., szerda

Gáspár névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Baleset

1 órája

Fotók érkeztek a mátrai buszbalesetről: kilencen megsérültek, útzár a 24-esen

Címkék#elektromos autózás#autóbusz#buszbaleset

Súlyos baleset történt a 24-es főúton Mátrafürednél. A buszbalesetet egy forgalomból kivont autó okozhatta 8-as kilométerénél.

Heol.hu
Fotók érkeztek a mátrai buszbalesetről: kilencen megsérültek, útzár a 24-esen

Többen kirepültek a buszból - fotókon a mátrai buszbaleset

Forrás: Ládi László

Szerda délelőtt egy buszbaleset állította meg az autósokat a 24-es főúton. A buszbalesethez mentők, tűzoltók és rendőrök is érkeztek, a járműveket áramtalanították. Mint Vámosi Boglárkától, a Heves Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtóreferensétől megtudtuk, a baleset során kilenc személy szenvedett sérülést Mátrafürednél. Az érintett útszakaszt teljesen lezárták, ami a szakaszon közlekedő autóbuszok közlekedésében is fennakadást okoz. A Volán közlése szerint az érintett járatok várakoznak, a délelőtti órákban a 1015-ös, 1044-es, 3655-ös és 3656-os járatok közlekedése akadozhat.

Mátrafüredi buszbaleset: nyolc sérült, mutatjuk a helyszíni fotókat
Többen kirepültek a buszból - fotókon a mátrai buszbaleset
Forrás: gyongyosma.hu

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!

A Gyöngyös Ma információi alapján egy forgalomból kivont elektromos személyautó hibázhatott: túl nagy sebességgel mehetett neki egy menetrend szerint közlekedő autóbusznak. Úgy tudják a sérültek között egy gyermek is van, több utas kirepült a buszból. 

Magyar Luca Zsuzsanna, az Országos Mentőszolgálat kommunikációs szervező munkatársa megkeresésünkre a következő választ adta: 

A helyszínről hét sérültet, köztük egy gyermeket könnyebb sérülésekkel szállítottak bajtársaink kórházba.

Helyszíni fotók a mátrai buszbalesetről

Az Agria Tv Bt információi szerint a kilenc sérültet könnyebb sérülésekkel szállították kórházba

Buszbaleset történt a Mátrában, lezárták a főutat

Fotók: Ládi László

A buszbaleset helyszínéről videófelvétel is készült:

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a heol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu