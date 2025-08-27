Így történt pontosan a mátrai buszbaleset, ezt nem tudta kivédeni a buszsofőr – egy gyerek is megsérült – fotókkal

Súlyos baleset történt a 24-es főút 8-as kilométerénél, egy busz és egy autó ütközött, ami miatt teljes útlezárás is van. A balesetben összesen kilencen sérültek meg. A buszbaleset miatt több járat is késik.

Buszbaleset Mátrafürednél: esélye sem volt a buszsofőrnek – egy gyerek is megsérült

Forrás: MÁV-csoport / Facebook

A MÁV is megszólalt az ügyben:

Kollégánk minden tőle telhetőt megtett, hogy elkerülje a az ütközést, de esélye sem volt az érkező autóval szemben. Az autóbusz totálkáros lett, és jelentős mennyiségű üzemanyag folyt az úttestre.

Mint írták, az sérült utasok közt gyerek is van és az autóbusz-vezető is megsérült.

A helyszínelés és a műszaki mentés ideje alatt, a 24-es út lezárása miatt járataink közlekedésében is jelentős fennakadásokra kell számítani, információk itt olvashatók.