augusztus 27., szerda

Gáspár névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Baleset

1 órája

Így történt pontosan a mátrai buszbaleset, ezt nem tudta kivédeni a buszsofőr – egy gyerek is megsérült – fotókkal

Címkék#24-es főút#baleset#buszbaleset

Egy gyerek is megsérült a balesetben. A Mátrafürednél történt buszbaleset miatt több járat is késik.

Heol.hu
Így történt pontosan a mátrai buszbaleset, ezt nem tudta kivédeni a buszsofőr – egy gyerek is megsérült – fotókkal

Buszbaleset Mátrafürednél: esélye sem volt a buszsofőrnek – egy gyerek is megsérült

Forrás: Ládi László

Súlyos baleset történt a 24-es főút 8-as kilométerénél, egy busz és egy autó ütközött, ami miatt teljes útlezárás is van. A balesetben összesen kilencen sérültek meg. A buszbaleset miatt több járat is késik.

Buszbaleset Mátrafürednél: esélye sem volt a buszsofőrnek – egy gyerek is megsérült
Buszbaleset Mátrafürednél: esélye sem volt a buszsofőrnek – egy gyerek is megsérült
Forrás: MÁV-csoport / Facebook

A MÁV is megszólalt az ügyben

Kollégánk minden tőle telhetőt megtett, hogy elkerülje a az ütközést, de esélye sem volt az érkező autóval szemben. Az autóbusz totálkáros lett, és jelentős mennyiségű üzemanyag folyt az úttestre.  

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!

Mint írták, az sérült utasok közt gyerek is van és az autóbusz-vezető is megsérült.

A helyszínelés és a műszaki mentés ideje alatt, a 24-es út lezárása miatt járataink közlekedésében is jelentős fennakadásokra kell számítani, információk itt olvashatók.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a heol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu