Baleset
4 órája
Cementszállító és autó ütközött Egerben + fotók
Baleset okozott torlódást reggel a Lajosvárosban.
Baleset történt Egerben a négysávoson.
Forrás: Tóth Balázs/Heol.hu
Cementszállító ütközött egy autóval Egerben, a Széna tér környékén a 25-ös főúton péntek délelőtt, az OMV benzinkúttal szemben.
– A cementszállító autó a külső sávba akart sorolni, egy személyautó a holtterében volt, ezért összeütköztek. Az autó megpördült, de szerencsére sofőrje csak könnyű sérüléseket szenvedett – árulta el lapunknak Lázár Levente, a Heves Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtóreferense. Hozzátette, hogy a helyszínelés befejeződött.
Helyszíni információnk szerint a sérültet kórházba szállították.
