Cementszállító és autó ütközött Egerben + fotók

Baleset okozott torlódást reggel a Lajosvárosban.

Baleset történt Egerben a négysávoson.

Forrás: Tóth Balázs/Heol.hu

Cementszállító ütközött egy autóval Egerben, a Széna tér környékén a 25-ös főúton péntek délelőtt, az OMV benzinkúttal szemben.

Forrás:   Tóth Balázs / Heol.hu

– A cementszállító autó a külső sávba akart sorolni, egy személyautó a holtterében volt, ezért összeütköztek. Az autó megpördült, de szerencsére sofőrje csak könnyű sérüléseket szenvedett – árulta el lapunknak Lázár Levente, a Heves Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtóreferense. Hozzátette, hogy a helyszínelés befejeződött.  

Helyszíni információnk szerint a sérültet kórházba szállították. 

 

 

