Cementszállító és autó ütközött Egerben + fotók

Cementszállító ütközött egy autóval Egerben, a Széna tér környékén a 25-ös főúton péntek délelőtt, az OMV benzinkúttal szemben.

Cementszállító és autó ütközött Egerben

Forrás: Tóth Balázs / Heol.hu

– A cementszállító autó a külső sávba akart sorolni, egy személyautó a holtterében volt, ezért összeütköztek. Az autó megpördült, de szerencsére sofőrje csak könnyű sérüléseket szenvedett – árulta el lapunknak Lázár Levente, a Heves Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtóreferense. Hozzátette, hogy a helyszínelés befejeződött.

Helyszíni információnk szerint a sérültet kórházba szállították.