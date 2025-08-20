augusztus 20., szerda

Lakás égett teljes terjedelmében Hatvanban

A Pázsit utcába rohantak a tűzoltók hajnalban.

Tűz volt egy földszinti társasházi lakásban Hatvanban, a Pázsit utcában szerda hajnalban. Egy harmincöt négyzetméter alapterületű lakás egy tizenöt négyzetméter alapterületű helyisége teljesen terjedelmében égett - írja a Heves Vármegyei Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

Családi ház égett Hatvanban
Lakás égett teljes terjedelmében Hatvanban
Forrás: Heol.hu

A hatvani hivatásos tűzoltók két vízsugárral eloltották a lángokat.

Kedden arról írtunk, hogy Aldebrőnél, a 24132-es úton kapott lángra egy autó.

 


 

