Tűz
1 órája
Lakás égett teljes terjedelmében Hatvanban
A Pázsit utcába rohantak a tűzoltók hajnalban.
Tűz volt egy földszinti társasházi lakásban Hatvanban, a Pázsit utcában szerda hajnalban. Egy harmincöt négyzetméter alapterületű lakás egy tizenöt négyzetméter alapterületű helyisége teljesen terjedelmében égett - írja a Heves Vármegyei Katasztrófavédelmi Főigazgatóság.
A legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!
A hatvani hivatásos tűzoltók két vízsugárral eloltották a lángokat.
Kedden arról írtunk, hogy Aldebrőnél, a 24132-es úton kapott lángra egy autó.
