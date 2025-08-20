Tűz volt egy földszinti társasházi lakásban Hatvanban, a Pázsit utcában szerda hajnalban. Egy harmincöt négyzetméter alapterületű lakás egy tizenöt négyzetméter alapterületű helyisége teljesen terjedelmében égett - írja a Heves Vármegyei Katasztrófavédelmi Főigazgatóság.

Lakás égett teljes terjedelmében Hatvanban

Forrás: Heol.hu

A legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!

A hatvani hivatásos tűzoltók két vízsugárral eloltották a lángokat.