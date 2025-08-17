Családi házban csaptak fel a lángok Hevesben

Tűz keletkezett egy családi ház alagsorában, Nagykökényesen a Dózsa úton - írja a Heves Vármegyei Katasztrófavédelmi Főigazgatóság.

Családi ház égett Nagykökényesen

Forrás: Feol.hu

Berendezési tárgyak égtek mintegy öt négyzetméteren. A hatvani hivatásos tűzoltók eloltották a tüzet, és megkezdték az utómunkálatokat. A kiérkező raj hőkamerával átvizsgálja és kiszellőzteti az épület alagsorát.