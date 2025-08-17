augusztus 17., vasárnap

Jácint névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Tűz

54 perce

Családi házban csaptak fel a lángok Hevesben

Címkék#hőkamera#tűz#Heves Vármegyei Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

A hatvani tűzoltók vonultak ki vasárnap reggel. Egy családi házban keletkezett tűz.

Heol.hu

Tűz keletkezett egy családi ház alagsorában, Nagykökényesen a Dózsa úton - írja a Heves Vármegyei Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

Családi ház égett Nagykökényesen
Családi ház égett Nagykökényesen
Forrás: Feol.hu

Berendezési tárgyak égtek mintegy öt négyzetméteren. A hatvani hivatásos tűzoltók eloltották a tüzet, és megkezdték az utómunkálatokat. A kiérkező raj hőkamerával átvizsgálja és kiszellőzteti az épület alagsorát.

Szombaton megírtuk, hogy Átány közelében keletkezett tűz, tarló és nádas kapott lángra.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a heol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu