Tűz
24 perce
Családi házban csaptak fel a lángok Hevesben
A hatvani tűzoltók vonultak ki vasárnap reggel. Egy családi házban keletkezett tűz.
Tűz keletkezett egy családi ház alagsorában, Nagykökényesen a Dózsa úton - írja a Heves Vármegyei Katasztrófavédelmi Főigazgatóság.
Berendezési tárgyak égtek mintegy öt négyzetméteren. A hatvani hivatásos tűzoltók eloltották a tüzet, és megkezdték az utómunkálatokat. A kiérkező raj hőkamerával átvizsgálja és kiszellőzteti az épület alagsorát.
Szombaton megírtuk, hogy Átány közelében keletkezett tűz, tarló és nádas kapott lángra.
9 órája
Leszakadt az ég Hevesben: volt, ahol tombolt a vihar, fát döntött az útra + videó
13 órája
Végre leszakadt az ég Hevesben – mutatjuk, hol áztatta el először az eső a földeket!
