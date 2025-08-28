Óriási csalási botrány pattant ki a hevesi vármegyehatárnál, együtt buktak a pénzmosók és a strómanok

augusztus 28., csütörtök

A nyomozók több bűncselekmény miatt folytatnak vizsgálatot, amelyek az egész országra kiterjednek. Két férfit csalással vádolnak, akik hamis hirdetésekkel és bankszámlák jogosulatlan használatával biztosították megélhetésüket.

34 rendbeli csalás ügyében folytatnak eljárást a Tiszafüredi Rendőrkapitányság nyomozói. Két gyanúsítottat őrizetbe vettek, és további személyeket is bilincsbe vertek a rendőrök - számolt be róla a Police.hu.

 A két férfit csalással vádolják
Csalással biztosították megélhetésüket 

Egy 57 éves jászjákóhalmai és egy 26 éves hernádi férfi megállapodtak abban, hogy csalások révén biztosítják megélhetésüket. Kitalálták, hogy különféle hirdetéseket tesznek közzé, olyan termékeket kínálva eladásra, amelyek valójában soha nem álltak a birtokukban. Ennek érdekében másokat ösztönöztek bankszámlák megnyitására különböző pénzintézeteknél, majd megszerezték a számlák feletti rendelkezési jogot - írja a Police.hu. 

Országos csalássorozat és pénzmosás ügyében indult átfogó nyomozás

A csalássorozatot 2024 nyarától az egész ország területére kiterjesztették. A rendőrség átfogó nyomozást folytatott az ügyben. A fiatalabb férfit 34 rendbeli csalás miatt gyanúsítják, amely során különböző strómanok segítségével jogtalanul több mint 30 millió forinthoz jutott. (A stróman olyan személy, akit valaki más érdekében, gyakran titokban vagy jogellenesen használnak fel jogi vagy pénzügyi ügyekben.) Jelenleg letartóztatásban van, és a büntetésvégrehajtási intézetben tölti fogva tartását.

Az idősebb férfit augusztus 26-án vették őrizetbe, és jelenleg letartóztatásának elrendelésére vár a bíróság. Őt üzletszerűen elkövetett pénzmosás bűntettével gyanúsítják. Tevékenysége közel 9 millió forint kárt okozott a megtévesztett sértetteknek. A nyomozó hatóság eddig 34 sértettet azonosított, közülük 11 kihallgatása még folyamatban van, továbbá 11 személyt hallgattak ki pénzmosás miatt.

Heves vármegyében tizenhárom személy ellen adtak ki elfogatóparancsot csalás miatt. 

 

 

