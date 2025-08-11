30 perce
Szabadon járnak köztünk! Veszélyes bűnözőket köröznek Hevesben
Heves vármegyében tizenhárom személy ellen adtak ki elfogatóparancsot csalás miatt. A körözött elkövetők között budapesti és gyöngyösi lakosok is szerepelnek – mutatjuk a teljes névsort.
Heves vármegyében is számos személy ellen adtak ki körözést különböző súlyosságú jogsértések miatt, a kisebb kihágásoktól egészen a csalásig. Cikkünkben ez utóbbi bűncselekmény miatt keresett elkövetőkre fókuszálunk. Mutatjuk, hogy kik azok a csalók Hevesben, akiket keresnek.
Csalók Hevesben, őket keresik most
Jelenleg tizenhárom csalót keres a rendőrség Heves vármegyében. A körözéseket az Egri Rendőrkapitányság, az Egri Törvényszék, az Egri Járásbíróság adta ki. A körözött személyek között van hatvani, csengeri, váci és több budapesti valamint gyöngyösi is. A police.hu hivatalos adatai alapján mutatjuk, kik ők:
- Hersics Cintia
- Szommer Krisztián
- Lakatos Patrícia
- Szilágyi Erika
- Kis Gábor
- Balog Norbert
- Varga Klaudia
- Bottyán Beatrix
- Lung Ernő
- Raffa György
- Kiss György István
- Kis Gábor
- Kovács Krisztián
Amennyiben azonnali rendőri intézkedést igénylő esetet kíván bejelenteni, kérjük ezt ne elektronikus úton, hanem személyesen a legközelebbi rendőrkapitányságon vagy az ingyenesen hívható 112 segélyhívó számon tegye meg!
