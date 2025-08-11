augusztus 11., hétfő

Szabadon járnak köztünk! Veszélyes bűnözőket köröznek Hevesben

Címkék#csaló#körözés#csalás

Heves vármegyében tizenhárom személy ellen adtak ki elfogatóparancsot csalás miatt. A körözött elkövetők között budapesti és gyöngyösi lakosok is szerepelnek – mutatjuk a teljes névsort.

C. Kovács Attila

Heves vármegyében is számos személy ellen adtak ki körözést különböző súlyosságú jogsértések miatt, a kisebb kihágásoktól egészen a csalásig. Cikkünkben ez utóbbi bűncselekmény miatt keresett elkövetőkre fókuszálunk. Mutatjuk, hogy kik azok a csalók Hevesben, akiket keresnek.

Csalók Hevesben: sokakat keresnek a rendőrök
Csalókat köröz a rendőrség Heves vármegyében.
Forrás: police.hu

Csalók Hevesben, őket keresik most

Jelenleg tizenhárom csalót keres a rendőrség Heves vármegyében. A körözéseket az Egri Rendőrkapitányság, az Egri Törvényszék, az Egri Járásbíróság adta ki. A körözött személyek között van hatvani, csengeri, váci és több budapesti valamint gyöngyösi is. A police.hu hivatalos adatai alapján mutatjuk, kik ők:

Amennyiben azonnali rendőri intézkedést igénylő esetet kíván bejelenteni, kérjük ezt ne elektronikus úton, hanem személyesen a legközelebbi rendőrkapitányságon vagy az ingyenesen hívható 112 segélyhívó számon tegye meg!

Mint megírtuk, több veszélyes bűnöző is szabadlábon jár-kel Heves vármegyében:

Korábban arról is beszámoltunk, hogy több egri embert is köröz a rendőrség kábítószer használat és új pszichoaktív anyagok használata miatt:

 

 

