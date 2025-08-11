Szabadon járnak köztünk! Veszélyes bűnözőket köröznek Hevesben

Heves vármegyében is számos személy ellen adtak ki körözést különböző súlyosságú jogsértések miatt, a kisebb kihágásoktól egészen a csalásig. Cikkünkben ez utóbbi bűncselekmény miatt keresett elkövetőkre fókuszálunk. Mutatjuk, hogy kik azok a csalók Hevesben, akiket keresnek.

Forrás: police.hu

Csalók Hevesben, őket keresik most

Jelenleg tizenhárom csalót keres a rendőrség Heves vármegyében. A körözéseket az Egri Rendőrkapitányság, az Egri Törvényszék, az Egri Járásbíróság adta ki. A körözött személyek között van hatvani, csengeri, váci és több budapesti valamint gyöngyösi is. A police.hu hivatalos adatai alapján mutatjuk, kik ők:

