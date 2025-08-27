2 órája
Különleges járművet ütött el Heves határában, majd visszatért a baleset helyszínére a cserbenhagyó + fotók
Egy 30 éves férfi elütött egy kerékpárost, majd elhajtott a helyszínről. A rendőrök azonban nem sokkal később kiszúrták a visszatérő járművet, sofőrjét pedig gyanúsítottként hallgatták ki.
A rendőrök kiszúrták a cserbehagyó sofőrt.
Forrás: police.hu
Segítségnyújtás elmulasztása miatt kell felelnie annak a jászárokszállási lakosnak, aki augusztus 25-én kora este a 3203-as úton elütött egy kerékpárost – számolt be a cserbenhagyásról a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Rendőr-főkapitányság.
Így történt a cserbenhagyás
A 30 éves férfi Jászberény irányából Jászárokszállás felé közlekedett személygépkocsival, mikor az előtte, vele azonos irányba egy egyedi, úgynevezett fekvő kerékpárral közlekedőnek érintőlegesen nekiütközött az autó jobb oldali visszapillantó tükrével. Az ütközéstől a tükör letört, a biciklis az árokba sodródott, és – az elsődleges orvosi vélemény szerint – könnyű sérülést szenvedett. A gépjárművezető megállás nélkül továbbhajtott.
A rendőrök a bejelentést követően megkezdték a baleset helyszínelését, és a forgalomkorlátozás miatt ott várakozó kocsik között kiszúrták a visszapillantó nélküli járművet, amivel az elkövető visszatért a tett helyszínére.
A sofőrt előállították a Jászberényi Rendőrkapitányságra, és gyanúsítottként hallgatták ki.
