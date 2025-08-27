augusztus 27., szerda

Gáspár névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Baleset

2 órája

Különleges járművet ütött el Heves határában, majd visszatért a baleset helyszínére a cserbenhagyó + fotók

Címkék#balesetek#elütötte#kerekpár

Egy 30 éves férfi elütött egy kerékpárost, majd elhajtott a helyszínről. A rendőrök azonban nem sokkal később kiszúrták a visszatérő járművet, sofőrjét pedig gyanúsítottként hallgatták ki.

Heol.hu
Különleges járművet ütött el Heves határában, majd visszatért a baleset helyszínére a cserbenhagyó + fotók

A rendőrök kiszúrták a cserbehagyó sofőrt.

Forrás: police.hu

Segítségnyújtás elmulasztása miatt kell felelnie annak a jászárokszállási lakosnak, aki augusztus 25-én kora este a 3203-as úton elütött egy kerékpárost – számolt be a cserbenhagyásról a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Rendőr-főkapitányság.

Cserbenhagyás: a 30 éves férfi elütött egy kerékpárost, majd elhajtott.
Cserbenhagyás: a 30 éves férfi elütött egy kerékpárost, majd elhajtott.
Forrás:  Police.hu

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!

Így történt a cserbenhagyás

A 30 éves férfi Jászberény irányából Jászárokszállás felé közlekedett személygépkocsival, mikor az előtte, vele azonos irányba egy egyedi, úgynevezett fekvő kerékpárral közlekedőnek érintőlegesen nekiütközött az autó jobb oldali visszapillantó tükrével. Az ütközéstől a tükör letört, a biciklis az árokba sodródott, és – az elsődleges orvosi vélemény szerint – könnyű sérülést szenvedett. A gépjárművezető megállás nélkül továbbhajtott.

A rendőrök a bejelentést követően megkezdték a baleset helyszínelését, és a forgalomkorlátozás miatt ott várakozó kocsik között kiszúrták a visszapillantó nélküli járművet, amivel az elkövető visszatért a tett helyszínére.

A sofőrt előállították a Jászberényi Rendőrkapitányságra, és gyanúsítottként hallgatták ki.

Mint megírtuk, tolatás közben történt szörnyűség Hevesben, a megsérült nő élete már soha nem lesz ugyanolyan – fotóval

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a heol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu