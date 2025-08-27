Különleges járművet ütött el Heves határában, majd visszatért a baleset helyszínére a cserbenhagyó + fotók

Segítségnyújtás elmulasztása miatt kell felelnie annak a jászárokszállási lakosnak, aki augusztus 25-én kora este a 3203-as úton elütött egy kerékpárost – számolt be a cserbenhagyásról a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Rendőr-főkapitányság.

Cserbenhagyás: a 30 éves férfi elütött egy kerékpárost, majd elhajtott.

Forrás: Police.hu

A legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!

Így történt a cserbenhagyás

A 30 éves férfi Jászberény irányából Jászárokszállás felé közlekedett személygépkocsival, mikor az előtte, vele azonos irányba egy egyedi, úgynevezett fekvő kerékpárral közlekedőnek érintőlegesen nekiütközött az autó jobb oldali visszapillantó tükrével. Az ütközéstől a tükör letört, a biciklis az árokba sodródott, és – az elsődleges orvosi vélemény szerint – könnyű sérülést szenvedett. A gépjárművezető megállás nélkül továbbhajtott.

A rendőrök a bejelentést követően megkezdték a baleset helyszínelését, és a forgalomkorlátozás miatt ott várakozó kocsik között kiszúrták a visszapillantó nélküli járművet, amivel az elkövető visszatért a tett helyszínére.

A sofőrt előállították a Jászberényi Rendőrkapitányságra, és gyanúsítottként hallgatták ki.

Mint megírtuk, tolatás közben történt szörnyűség Hevesben, a megsérült nő élete már soha nem lesz ugyanolyan – fotóval